El Terra Endins CB Vilatorrada guanya a Terrassa per allunyar-se del perill (59-71)

Elha aconseguit una important victòria a la pista del, 59-71, que l'allunya de les posicions perilloses a la taula, a tres victòries del seu rival d'aquest diumenge. Els santjoanencs han anat per davant tot el partit, tot i que amb rendes que no han estat mai definitives.Els locals es posaven 5-3 al principi del partit en l'que han gaudit. De seguida els bagencs han començat a dominar el ritme i, després d'un 8-8 provisional, han començat aen el marcador. El primer quart ha finalitzat ja amb un avantatge de, 16-29. Al segons quart els visitants han controlat el marcador per arribar al descans 37-46.El tercer quart ha tornat a ser propici per als de, que han vist com els del Club de Natació se'ls posaven a cinc punts, 46-51 al minut set, però ho resolien per encarar els deu últims minuts amb un, 50-61. El quart definitiu ha servir per segellar la victòria amb un parcial curt, 59-71.El CB Vilatorrada es manté en desena posició amb 8 victòries i 11 derrotes. Els màxims anotadors bagencs han estatamb 25 punts i, amb 15. La propera jornada el CB Vilatorrada rebrà dissabte a 1/4 de 5 de la tarda el