El Baxi Manresa no té cap opció al Palau Blaugrana (93‑72)

Més bàsquet

Elno ha tingut cap opció davant el. Des de bon començament les distàncies entre els dos equips han estat molt grans i ja s'ha deduït que el conjunt bagenc seria. El 32-18 al final del primer quart i el 56-29 al descans eren undel què ha passat a la pista. Els manresans s'han mostrat molt tous en defensa i tampoc han trobat arguments en atac. A la segona part les coses han sortit millor als deque, com a mínim no han estat atropellats. És més, han aconseguit unals segons vint minuts. Pedro Martínez ha aprofitat el partit per dosificar la seva plantilla i repartir molt els minuts de joc. Noméshan jugat més de vint minuts., Brancou Badio, Adam Waczynski,han estat els cinc escollits per començar el partit. Per part del Barça, han sortit d'inici Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Nikola Kalinic, Nikola Mirotic i Jan Vesely. Els bagencs s'han vist sorpresos per unadel Barça (10-2, minut 3). Els intents per frenar els blaugrana no tenien èxit. Com a mínim, en atac han millorat les seves prestacions i han aconseguit que les diferències no fossin molt grans (17-12, minut 6). Han estat els pocs minuts en què el conjunt bagenc haen tota la primera part. A partir d'aquí, el Barça ha trencat el partit. Un parcial de 7-0 era la demostració perfecte per saber que al Baxi Manresa li seria molt difícil repetir la. Mentre que els demantenien un alt índex d'encert en atac, als jugadors manresans els costava molt tenir continuïtat anotadora. Al final del primer quart l'equip de Pedro Martínez era clarament al darrere (32-18).El conjunt bagenc ha intentatal començament dels segons deu minuts. Per uns moments, semblava que ho podia aconseguir. Però han estat molt pocs moments. Novament, els locals han engegat el seusense que el Baxi Manresa aconseguís aturar-los. En atac, ningú del cantó manresà trobava bones posicions per sumar amb regularitat. La conseqüència ha estat un 43-21 al marcador i un noude Pedro Martínez. Les instruccions del tècnic no han servit per canviar el ritme de partit. No per intentar unasinó per trobar més recursos tan en defensa com en atac. La derrota del Baxi Manresa era sagnat a la mitja part (56-29).La segona part ha començat amb un parcial de 0-4 per al Baxi Manresa. No ha servit perquè les distàncies es reduïssin. Com a mínim, l'de l'equip manresà era un xic més alta malgrat les queixes de Pedro Martínez per lesque cometien els seus jugadors. I en atac, els números eren ja més habituals. Durant força minuts elha estat molt igualat. Badio mostrava molta decisió. El senegalès ha sumat només al tercer quart set punts sense errada. El període ha acabat amb mínima derrota del Baxi Manresa per un sol punt. La distància, però, seguia sentper als interessos dels jugadors bagencs (77-49, minut 30).L'últim quart ha tingut poca història. Els intens del Baxi Manresa se centraven en què la derrota fos pel. El Barça, per la seva part, també ha abaixat la seva intensitat. Fins i tot, els manresans han aconseguit que el parcial de la segona part els fos favorable. Al final, 93-72 abans d'afrontar una setmana molt important en què el Baxi Manresa s'enfrontarà ali elIncidències: Carlos Peruga, Vicente Bultó i Andrés Fernández Carretero han xiulat el partit.han estat els jugadors descartats pel Baxi Manresa. Abans de començar el partit s'ha guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes de Súria