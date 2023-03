Detinguts per robar en vuit vehicles aparcats en restaurants del Bages i l'Anoia

Agents delsde la comissaria devan detenir dimarts passat, de 24, 30 i 44 anys, com a presumptes autors dea l'interior de vehicles.El mateix dimarts, els Mossos estaven patrullant per Manresa quan van detectar a la zona de l'un vehicle implicat en robatoris amb força. Ràpidament, li van fer senyals perquè s'aturés, però en va fer cas omís i va fugir direcció al Pont de Vilomarai realitzant diverses infraccions de trànsit.Davant d'aquest fet, diverses patrulles van seguir el vehicle en escàpol, amb tres ocupants a l'interior, fins que el van poder aturar a la. Els agents van escorcollar el vehicle i hi van localitzar, i altres objectes de dubtosa procedència. Mentre els agents feien gestions per esbrinar de qui eren els objectes, diverses persones els van alertar que acabaven de patir un robatori a l'interior dels seus vehicles.Finalment, els agents van constatar que els objectes localitzats s'acabaven de sostreure, aquell mateix dia, de l'interior deestacionats en. Els tres ocupants van quedaracusats dels robatoris. Els objectes recuperats es van poderEls detinguts van passar dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar