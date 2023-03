El Covisa Manresa tomba el líder Cerdanyola en un partit intens (7-2)

Elha aconseguit una important victòria al, 7-2, aquest dissabte contra el líder. Els manresans han protagonitzat un partit molt intens davant els vallesans que, amb la seva experiència, hanper dosificar forces. Els locals no han caigut en el parany i han fet unamentre que els visitants esperaven amb unadurant gran part del partit.No ha estat fins a sis minuts per al descans, que ha ha arribat el primer gol amb un xut sense angle de. El gol arribava en superioritat numèrica ja que poc abans havia estat expulsatamb vermella directa, per xutar contra Aaron amb el jugador a terra després d'aturar-se el partit per una falta.Poc ha durat l'alegría manresana. Amb el llançament d'una falta visitant, la pilota ha rebotat a Manu i, el millor jugador vallesà, va empatar el partit. Moments després, Manu s'ha inventat un xut exterior a l'escaire deper fer el segon gol dels del Pujolet.Amb victòria parcial manresana, els àrbitres expulsavenper colpejar un jugador manresà a l'estómac sense la pilota en joc. En aquesta ocasió, els manresans no han aprofitat la superioritat en els últims moments de la primera part i han marxat a vestidors amb mínim avantatge. A l'inici del segon temps s'ha mantingut durant una estona aquesta superioritat numèrica sense que els manresans la traduïssin el gol.En un segon temps pletòric, Manu haamb el seu tercer gol. Semblava tot ben encarat, però el Cerdanyola ha marcat tornant a deixar el partit obert. Tot i així, els visitants ja tenieni es veien desbordats. El golejador del partit Manu feia el quart del partit i del seu compte particular.Encara a falta de molts minuts per acabar, els visitants han optat per jugar ambsense ser efectius., des del doble penal ha fet el cinquè,el sisè després d'una gran triangulació, i Manu el setè i cinquè del seu compte golejador. El jugador s'ha endut la pilota del partit després del seu repòquer golejador.