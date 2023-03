El CE Manresa encadena contra l'Aragón el seu tercer 0‑0 consecutiu

Elha encadenat aquest diumenge alcontra el filial delel seu tercer empat a zero consecutiu, després dels d'Olot i del de fa quinze dies a casa contra el Lleida Esportiu . Aquest fet té tant la seva lectura positiva com negativa.porta 275 minuts sense encaixar un gol, però els homes deen porten 287 sense marcar-ne cap. L'empat també treu els manresans dels llocs dedesprés de la contundent victòria delcontra l', 4-0, i a l'espera del que faci ela casa seva contra l'Olot a la tarda.El CE Manresa ha dominat gran part del partit contra el, tot i que els visitants també han tingut les seves oportunitats de marcar, principalment jugant al contracop. Tot i el control de la pilota manresà, els groc-i-negres -elàstica que lluïen els visitants- han tingut les principals ocasions en els primers minuts. Al 4, una pèrdua deal mig del camp ha habilitat la davantera visitant que ha xutat a l'esquerra de Pulido des de la frontal. Al minut 12 ha estatqui s'ha plantat sol davant, però el línia ha aixecat la bandera per. Tres minuts més tard,xutava des de la frontal i aturava Pulido. Al 20 ha arribat la jugada més clara dels visitants en tot el partit. Pulido refusava la pilota en aturada amb el peu dedesprés que Naranjo rebés una passada franca en profunditat que el deixava sol.Els locals dominaven la pilota, jugaven a camp contrari, però. Al 22, Noah no arriba a una pilota. Al 25, el davanter manresàsense èxit. Entremig, un xut dedes de la frontal passa fregant el pal de la porteria local. Al 34, elsreclamen unesa la botada d'un córner.. Un minut més tard, el porter visitant atura amb dificultats un xut de. Gairebé seguit, Noah torna a rematar de cap fora. La jugada que podria haver decantat el partit ha arribat al 43 quan Saturdey ha fet unaper treure de l'escaire un xut de Noah.El segon temps ha començat amb el Deportivo Aragón tancant els locals al seu camp. Naranjo ha xutat fora després d'una espectacular jugada deque s'ha escapolit de tres jugadors. Era el minut 6 de la represa. Al 57, un xut des'ha estavellat al pal esquerre de Pulido quan ja es trobava superat. Poc a poc, però, els locals han anat recuperant la pilota. Al 61, una pilota llançada des de la defensa la toca Noah per, però la defensa se li avança per escupir la pilota fora de la zona de perill.Una falta assajada des de tres quarts de camp acaba al cap deque remata, i tot seguitxuta des de lluny i el porter local atura a terra amb moltes dificultats. Era el minut 68 i el CE Manresa presionava en atac sense fortuna. Al 71, Javi López, de nou, toca una centrada, però la pilota surt fora. Els minuts passaven i els locals continuaven mancats de punx. Ja al 85,rematava un córner, de nou sense fortuna. I així, el partit ha arribat al final amb el mateix resultat d'inici, per tercera jornada consecutiva.La propera jornada, el CE Manresa es desplaçarà a jugar al camp de laper jugar diumenge a 2/4 de 12 del migdia.