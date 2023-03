El bisbe de Solsona presideix la missa en record als tres geòlegs morts a la mina de Súria

El bisbe de Solsona,, ha presidit aquest dissabte 11 de març a Súria una missa en record de les tres víctimes mortals de l'accident miner esdevingut aquesta setmana a la mina de Cabanasses . La cerimònia ha acabat amb una emocionant i colpidora interpretació de l', amb totes les persones assistents posades dempeus.La missa, celebrada a l', ha estat un sentit homenatge a, als seus familiars, al col·lectiu miner i al món universitari, al qual estaven vinculats. El temple surienc era presidit per una imatge de, patrona de la mineria.Durant la cerimònia, el bisbe de Solsona s'ha declarat "impressionat" pel tràgic accident miner.ha demanat un compromís col·lectiu per garantir "la seguretat en el lloc de treball" i evitar que la feina es converteixi en "la tomba dels que es guanyen el pa de cada dia". Entre les persones assistents a la missa es trobaven els alcaldes de Súria,, i de Manresa,, la delegada del govern de la Generalitat a la Catalunya Central,, el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),, el conseller delegat d'ICL,, el president del comitè d'empresa,, i membres de la corporació municipal.Aquest dissabte 11 de març ha estat el segon dia de dol oficial declarat per l'Ajuntament arran del tràgic accident miner. Les banderes de la Casa de la Vila han continuat a mig pal i totes les activitats programades per a aquest cap de setmana han estat ajornades.El funeral per Daniel Álvarez, que va morir als 31 anys, va tenir lloc dissabte alde Manresa, mentre que el d'Óscar Molina, se celebra aquest diumenge a les 12 del migdia, alde Manresa.