El CN Manresa guanya a Caldes i continua el camí cap a la temporada perfecta (7-12)

Elha aconseguit una victòria complicada aquest dissabte a les piscines del, 7-12, contra un dels rivals de la part alta de la taula, per continuar amb el camí cap a la temporada perfecte. Malgrat tenir assegurat el campionat de forma matemàtica des de la passada jornada, els del Bages busquen acabar laEls desabien que el seu desplaçament a Caldes seria un repte complicat de superar. El primer quart va ser molt igualat, però els gols de, deixaven els manresans amb avantatge. També va ser per als bagencs el segon temps, per la mínima de nou, en aquesta ocasió pe 2-3, amb anotacions de, dos, i Puerta.El joc era dur i els col·legiats van haver d'ajustar la seva severitat al que passava a l'aigua. Així, un jugador local va seri les expulsions temporals van sovintejar.Després del canvi de camp, els manresans van marxar fins al 3-6, gol de Noguera, però els vallesans s'aproparen fins a 5-6. Els nervis eren a flor de pell. Noguera, de nou, tornava elsals de la Catalunya Central.Tot era possible, però la millor condició física dels visitants els va permetre imposar-se de manera contundent en aquest darrer període, 2-5, amb gols de Noguera,i Puerta, per deixar el marcador definitiu en 7-12.