La Pirinaica ven cara la derrota a Sant Cugat (2-1)

Laha perdut al camp delFC, 2-1, en un partit molt disputat, confirmant el moment dolç de joc que viuen els de la Mion. L'equip manresà ha sortit de la ciutat vallesana ambdesprés de buidar-se en el terreny de joc i perdre per dues jugades desgraciades: primer un, i ja a la segona part, un, per doble groga, de Garrido.La Pirinaica visitava un camp complicat, el del Sant Cugat, en jornada de dissabte. Sobre la mitja hora de joc, al minmut 31,marcava en pròpia porta donant el primer avantatge als locals. Sense temps de caure en la desmotivació, dos minuts més tard,s'estrenava com a golejador vermell anotant el gol de l'empat.El partit semblava que podria acabar en taules, però al minut 63, Garrido feia penal i rebia la targeta groga, la segona que comportava l'expulsió.marcava el penal per donar la victòria als del Vallès.La derrota no afecta massa la classificació de la Pirinaica a la taula, que continua onzè a l'espera del que faci l'en jornada de diumenge. Precisament serà l'Igualada, un rival de la mateixa zona de la classificació, el que visitarà el Camp Municipal de la Mion - Puigberenguer el proper diumenge a les 12 del migdia.