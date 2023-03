El líder Nou Bàsquet Olesa no dona opció al Grup Via CB Artés (73-64)

Més bàsquet

Excepte el 0-0 inicial, el líder del grupha dominat el marcador durant tot el partit d'aquest dissabte contra eli s'ha acabat imposant 73-64. No ha tingut en cap moment una, però els setze punts de renta que han obtingut els delen el primer quart, 26-10, els han servit per administrar rendes i sortir victoriosos del matx.El partit començava amb dos triples dels locals que eren contestats amb un triple de. Els olesans, però, tenien el canell més fi també tirant de dos i de seguida obtenien deu punts de diferència, 15-5 a mig període, i arribaven al 26-10 al final delDesprés del nefast primer quart per als interessos bagencs, el CB Artés es recuperava al segon, però mai sense fer gaire ombra als locals, que arribaven alamb encara un avantatge important, 32-23. A la tornada semblava que els artesencs podrien entrar en el partit. Després d'un parcial de 3-10 es posaven, 35-33, però els olesans tornaven el parcial per arribar als últims deu minuts 43-35.El darrer quart ha estat apassionant, amb joc ràpid ique, malgrat tot, ha afavorit als de casa. Els del Bages han tornat a acostar-se en dues ocasions fins, 53-51 i 55-53 al minut 6 de l'últim quart, però els locals no s'han deixat sorprendre i amb un 7-0 han tornat afins al 62-53 a falta de dos minuts. L'intercanvi de cistelles ha posat el 64-58 en el marcador a falta de poc més d'un minut. La recta final del partit ha servit per demostrar l'efectivitat dels jugadors de tots dos equips des delsper deixat el definitiu 73-64 al marcador.El màxim anotador dels bagencs ha estatamb 12 punts, seguit d'amb 11. Amb aquesta derrota, el Grup Via Artés es despenja a dues victòries dels principals equips del grup, amb 11 victòries i 8 derrotes. Dissabte que ve a 1/4 de 7 de la tarda, el Grup Via CB Artés rebràen derby bagenc.