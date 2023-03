A La Salle S. Gol li surt creu a la pròrroga contra el CN Sabadell (77-80)

Més bàsquet

ha viscut aquest dissabte una amarga derrota a la seva pista contra el, 77-80, després d'unaque s'ha decidit amb un triple visitant. Abans, en el, els bagencs havien aconseguit empatar un partit que perdien de 7 punts a la recta final del darrer quart, per forçar elLa Salle Manresa i el CN Sabadell han ofert aquest dissabte un partit apassionant i molt disputat, en que hi ha hagut 17 canvis de guanyador i 10 empats parcials, i en què s'han vist fins aentre els dos equips. Els manresans començaven amb solvència i es posaven 8-2. Els vallesans responien i es posaven 8-10, per acabar el14-20.El segon quart continuava amb la mateixa tònica, amb els visitants primer per davant fins que han agafat elper arribar al descans 38-34. El tercer període encarai durant els deu minuts no es veia cap diferència superior als dos punts, excepte un molt puntualde quatre punts, 47-43, al minut tres, i el marcador de final de quart amb els vallesans tres punts per sobre, 57-60.A l'inici de l'últim quart semblava que els visitantsquan s'han posat 64-71 a falta de tres minuts, però els jugadors de La Sallei empatar a 71 per forçar la pròrroga. En els cinc minuts afegits, s'ha arribat a laamb 77-77 en el marcador, queha decantat per als visitants amb un últim triple, 77-80.ha estat el màxim anotador local, amb 19 punts i 5 d'11 triples. Darrere seu,ha fet 16 punts. Encara amb molts partits de la jornada per jugar, La Salle es troba entre la novena i la desena posició, amb 9 victòries i 10 derrotes. La propera jornada s'enfronta alen derby bagenc, dissabte a 1/4 de 7.