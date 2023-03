UManresa tanca un acord amb la Universidad El Bosque de Bogotà

ULatam, un programa d'UManresa en expansió

Las'ha incorporat a la llista d'institucions universitàriesque mantenen relacions estables amb, amb la formalització d'un conveni de col·laboració, el passat mes de desembre de 2022. Una primera concreció d'aquest marc de treball conjunt va ser la signatura d'un acord d'associació entre UManresa i la universitat colombiana per dur a terme un projecte de consultoria en l'àmbit de la. La signatura es va fer a la capital colombiana a final del passat mes de febrer, i va anar a càrrec de la rectora de la Universitat, la Dra., i del director general de la Fundació Universitària del Bages, el Dr.El conveni marc de col·laboració entre UManresa i la Universidad El Bosque s'ha plantejat en termes molt amplis, amb la voluntat d'que van des de facilitar intercanvis i estades en pràctiques de l'alumnat a compartir docència, recerca i transferència de coneixement amb el personal docent i investigador. També preveu l'impuls a projectes d'interès comú o la facilitació d'espais per a activitats internacionals.El Bosque és unaque imparteix 26 graus i 78 programes de postgrau de les àrees de. Compta amb prop de 12.000 estudiants i duu a terme una intensa activitat de recerca amb 28 grups acreditats i prop d'un centenar d'investigadors.UManresa, com a campus de la UVic-UCC, imparteix nou graus universitaris en les àrees d'(ADE),. Aquesta oferta es completa amb una vintena programes de postgrau i màster. Compta amb més de 5.000 estudiants i uns 800 professors, un centenar dels quals fa recerca en el marc de diferents grups d'investigació.La signatura de l'acord de cooperació entre UManresa i la Universidad El Bosque de Bogotà s'emmarca en les activitats d'expansió de l'àrea d'influència de la institució manresana cap a, iniciades fa 5 anys. A, té en marxa un projecte de cooperació en matèria deamb eld'aquest país centreamericà. A l', imparteix unamb lai, aha signat un conveni per posar en marxa el projecteamb elPer altra banda, el, Centre d'Innovació en Simulació, assessora des de ja fa uns quants anys, universitats i hospitals en matèria de simulació clínica a, l'. També acull passanties de professionals de la salut en el marc del seu programa de fellowship en metodologia de la. Finalment, el hub d'innovació i tecnologia en(MAP+), que UManresa impulsa conjuntament amb lai l'empresa, ha obert recentment una via de col·laboració amb Sudamèrica a través de lad'Argentina.