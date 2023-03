Els Comuns responen a Bacardit que la recepta social electrònica suposa «un altíssim cost econòmic»

, alcaldable de, ha respost la proposta de Junts Manresa d'implementació d'una recepta social electrònica assegurant que "no ésútil socialment, no és eficaç econòmicament i mostra unde la funció dels serveis socials”. Per a la candidata dels Comuns, la proposta de"només serveix com a" per "intentar estigmatitzar a les persones en pobresa o vulnerables, posant el focus en les nouvingudes".Querol assegura que, "a banda d'una mala idea", la implementació de la recepta social "suposaria un, disminuït greument les ajudes que es poden donar actualment a Manresa". Per evidanciar-ho, la candidata posa sobre la taula les dades publicades per laque indiquen que es destinen 9 euros per habitant a ajuts d'urgència social a la demarcació."Això, a Manresa suposarien uns 700.000 euros", segons calcula, i la posada en marxa del sistema de recepta electrònica "tindria una banda de les hores dels treballadors públics", o sigui, de bastant més del 10%, "quan el frau en les prestacions sobre l'no arriba ni a l'1%".En canvi, segons manifesta Querol, "elarriba al 20%, un 9% de la recaptació de l'IRPF, que significa un 0,7% del PIB", però en aquest cas, "els defraudadors".