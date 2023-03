El CE Manresa rebrà diumenge el Zaragoza B, el seu primer botxí de la temporada

Elrebrà aquest diumenge a les 12 del migdia alel, filial del Real Zaragoza, un equip que es troba a només dos punts dels manresans després de millorar molt la seva classificació respecte del partit de la primera volta, quan es trobava en. Tot i així, els aragonesos es van imposar per la mínima, 1-0, en un partit on van anular un gol a Putxi per un dubtós fora de joc , i que va significar la fi d'una ratxa dedels manresans.Els homes deporten ara tres partits invictes, tot i que amb dos empats i una victòria, l'única que han aconseguit en aquesta segona volta. Tot i la remuntada a la classificació, el Deportivo Aragón tampoc no porta un inici de segona volta massa bo, amb també només una victòria, tot i que en aquests partitsde la taula.El Congost viurà un apassionant partit entre dos equips que busquen estabilitzar-se en lesque ara ocupa en CE Manresa. Tot i així, els manresans es trobende quatre equips més, entre ells els aragonesos, de manera que tot el que no sigui una victòria pot fer-losa la classificació. Uns i altres arriben al partit