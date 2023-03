Diumenge començarà la Festa Major del Poble Nou que s'allargarà fins al 2 d'abril

Ladecomençarà aquest diumenge amb la tradicionali elEl plat fort, però, serà el cap de setmana del 18 i 19 de març. Aquest any com a novetat hi ha undissabte de 10 del matí a 2 del migdia on es podrà trobar roba, calçat, mobiliari, decoració,... a la Font del Gat. Per tal de fer parada cal enviar un correu electrònic a novavidapoblenou@gmail.com . A part, hi haurà animació infantil, ball de Festa Major, sopar, cantada d'havaneres.Diumenge serà el torn de laamb les colles convidades de Sant Julià de Lòria (Andorra), Callús, Girona, Cervera, Manresa, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, la Garriga, Els K + Sonen, Castellterçol i carrer de la Riera de Vic. Enguany se celebrarà l'aniversari del gegantó Tinet amb l'estrena d'un nou ball. Las'iniciarà a 2/4 de 12 del migdia des del carrer Sant Josep i laa 3/4 d'1 a la plaça Mossèn Vidal. També hi haurà jugada d'escacs, mercat d'Artesans i comerciants i a la tarda la xocolatada i jocs inflables.El programa d'actes, que s'allargarà fins al 2 d'abril, es pot consultar aquí