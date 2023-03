El Baxi Manresa posa a prova la seva millora davant el Barça

Elafronta contra el(diumenge, 18.30h. #Vamos) el partit més complicat que li queda a lafins a final de curs. Assaltar elés sempre una empresa complicada malgrat que el darrer precedent és favorable al conjunt bagenc. La temporada passada, una cistella de Joe Thomasson al límit de la pròrroga va donar la victòria al Baxi Manresa (95-96) i va trencar amb una sequera de més de 20 anys sense vèncer en terreny barcelonista. Una victòria manresana significaria un pas més en la recuperació de l'equip. Tan a nivell de joc com a nivell classificatori. La derrota, en canvi, no significaria cap daltabaix sempre que l'equip. Serà el partit número 300 dea la banqueta manresana.La plantilla bagenca tornarà a estar al complert una setmana més malgrat que alguns jugadors puguin tenir molèsties. Per tant, Martínez n'haurà de descartar un.ha estat l'home que ha quedat fora de l'equip les darreres setmanes. Però això podria canviar ja que el tècnic del Baxi Manresa es planteja fer descansar a algun dels jugadors amb més minuts. Els bagencs tenen per davant un calendari força dur i un dels objectius és dosificar la plantilla.La darrera victòria del Baxi Manresa contra el Bahcesehir ha aportat alegria dins la plantilla. Tant per la victòria en sí com per la forma d'aconseguir-la. Martínez però explica que preferiria ser un equip més estable. "No podem estar molt contents quan es guanya ni molt decebuts quan es perd. Però al final som humans i guanyar com es va guanyar l'altre dia fa que estiguis més content i que els jugadors vinguin a entrenar amb", ha explicat el tècnic del Baxi Manresa.va ser l'autor de la cistella definitiva a lael passat dimecres. Martínez valora no només la darrera acció del partit sinó també l'actuació de l'escorta a la segona part després de no jugar bé els primers vint minuts. Per al seu entrenador "això té a veure amb les sensacions i la dinàmica que portes. També penso que hi té a veure que és el seu primer any a lai no estava acostumat a una competició tan competitiva. Potser es troba més a gust a la competició europea".La principal incògnita és saber quin roster utilitzarà. L'amplitud de plantilla que té el tècnic lituà al seu servei i la càrrega d'un calendari que combina Lliga Endesa iimplica cada setmana descartar jugadors diferents. La setmana passada, Nikola Mirotic i Cory Higgins van ser els jugadors descartats aen un duel que va acabar amb derrota blaugrana. Martínez no creu que el triomf dels aragonesos serveixi com a mirall ja que "cada partit és diferent". El tècnic espera que tot allò que passi al Palau Blaugrana serveixi de cara al futur.El Barça arriba al duel després d'encaixar. Després de la desfeta a la Lliga Endesa contra el Casademont Saragossa els jugadors de Jasikevicius han perdut aquesta setmana dos partits consecutius a l'Eurolliga.Carlos Peruga, Vicente Bultó i Andrés Fernández Carreteroel partit.