L'Ajuntament de Manresa reconeix el Grup Llobet com a comerç centenari

L'ha reconegut aquest divendres elcom a comerçde la ciutat, una distinció que té l'objectiu de posar en valor el comerç local dei la seva singularitat com empresa familiar, així com l'emprenedoria, l'esforç i el servei de qualitat i proximitat que ofereixen, valors que els ha permès ser una referent comercial al territori.Es tracta del sisè comerç que es reconeix durant aquest mandat després que el novembre de 2021 es fes un acte conjunt que va distingir l' Herboristeria Sant Miquel (1919), la Joieria Tous (1920) i Casa Sabaté (1921) . L'octubre de l'any passat es va reconèixer Iglesias Moda (1922) i el febrer passat La Casa del Bacallà (1923) L'acte de reconeixement del Grup Llobet ha tingut lloc a la Sala de Columnes, amb la presència de l'alcalde de Manresa,, i de la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats,, que han rebut(President) i(Director General). Hi ha assistit també Mònica Bernardos (responsable de màrqueting i comunicació).Durant l'acte, l'alcalde i la regidora han felicitat aquest grup comercial per la sevaal servei de Manresa i el territori i li han entregat una rèplica de l'per commemorar aquest centenari.El naixement del Grup Llobet es va produir amb l'obertura d'un comerç alde Manresa, la primera botiga es va inaugurar l'any 1923 i avui continua oberta. En aquests moments elssón una quarantena, repartits en totes les comarques de la Catalunya central (Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia), que donen feina a gairebé 400 treballadors.Grup Llobet no només són supermercats. Ha diversificat i ampliat les línies de negoci i té, així,, que és la línia d'establiments que només ven productes saludables; la marca, que s'encarrega de la distribució al major de productes frescos;, que és una de les empreses líders en la creació́ de lots d'empresa de tot Espanya; i el, una reconeguda empresa de càtering especialitzada en menús escolars i de residències de gent gran.