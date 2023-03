L'Ajuntament inicia els treballs per millorar la seguretat viària entorn del Conservatori de Música

Els camins escolars, un projecte de ciutat

L', en el marc de les actuacions de millora de laen els, ha iniciat aquest divendres uns treballs per millorar la seguretat a l'entorn delde Manresa. L'actuació consisteix en la instal·lació deal carrer Ignasi Balcells -al tram entre la plaça Palmira Jaquetti Isanta i la plaça de la Música- que passarà a ser exclusivament per a vianants.Aquests treballs tenen l'objectiu de garantir la seguretat en les entrades i sortides l'alumnat del Conservatori de Música tal com demanava la, atès que la porta d'accés al Conservatori està situada ali no disposa de cap protecció al pas dels vehicles que hi circulen.Tenint en compte que el carrer Ignasi Balcells té una alternativa de pas dels vehicles provinents de lapel, a partir del dia 21 de marc es tancarà el tram d'aquest carrer mitjançant pilones extraïbles, que només permetrà el pas dels. Els veïns que disposin de gual al carrer Ignasi Balcells accediran i sortiran al mateix pelL'Ajuntament de Manresa, a través de les regidories de Mobilitat i Ensenyament, ha treballat els darrers anys amb l'objectiu que els camins escolars siguin un projecte de ciutat per la formació i l'educació en valors des de l'autonomia, la solidaritat i la bona convivència. El camí escolar és també un itinerari quede l'escola de manera segura. Ha de ser reconegut per aquells que l'utilitzen, però també per la resta de ciutadans que en fan ús. L'objectiu principal és actuar sobre l'entorn de les ciutats perde la població i l'autonomia personal dels infants i disminuir l'ús del vehicle privat i la contaminació associada, afavorint unaEnguany, Manresa ha engegat un curs més l'activitat de camins escolars, un projecte educatiu, transversal, participatiu i de transformació de l'espai públic i els hàbits de mobilitat que va en la línia de la proposició que es va aprovar al ple de l'Ajuntament de Manresa del 22 setembre passat, impulsada per associacions de famílies de les, i amb el suport de 27 centres escolars, associacions de mares i pares i entitats de la ciutat.