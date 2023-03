La Plataforma per una Biblioteca a Monistrol de Montserrat organitza un cicle de xerrades

Lainicia aquest diumenge un cicle de xerrades anomenades, amb les que pretén, d'una banda, conscienciar sobre la necessitat de tenir una, i de l'altra, crear un espai deentre diferents sectors de la població, així com també obrir un espai on fer cultura i xarxa.La Plataforma reivindica la creació d'una Biblioteca Municipal a Monistrol de Montserrat, un municipi amb més de 3.000 habitants que no té aquest equipament, i que rep periòdicament el, però que no cobreix les seves expectatives. Argumenta que una biblioteca "promou eli el lliure accés al coneixement, i és una porta al desenvolupament personal, una eina de cohesió social i un punt de referència cultural".Llibres Humans consistirà en escoltar lesde persones. Aquest diumenge serà el torn de l'Hanane i la Siham. Tindrà lloc a les 12 del migdia a l', el local de la Penya.