L'Ajuntament de Manresa desencalla la urbanització del polígon del Pont Nou II

Distribució de les parceles del polígon del Pont Nou II. Foto: AjM

El polígon Pont Nou II respecte dels polígons de Manresa. Foto: AjM

Parcel·les que podrien acollir grans empreses

L'ha anunciat que licitarà les obres d'urbanització delaquest mes de maig, un pas que permetrà guanyar a la ciutatde. Aquest projecte fa quinze anys que es troba pendent de realitzar, des de 2008, coincidint amb la constitució de l'associació que agrupa les seves empreses L'anunci s'ha fet aquest divendres al matí en un acte a laque ha reunit el món empresarial del territori i en el qual, l'alcalde de la ciutat,, ha exposat el desenvolupament de l'operació. Hi han assistit una seixantena de representants d'empreses, així com diversos regidors del consistori manresà.Tal com ha explicat l'alcalde, es tracta d'un projecte que té diversos. D'entrada,de 47.000 dels 168.000 metres quadrats de nou sòl industrial, fet que li permetràcom a propietari majoritari. També cal subratllar que el projecte inclou la creació d'undes de l', la millora de la mobilitat entorn de la, lai el, i el guany de nous itineraris d'enllaç entre la ciutat i l'Pel que fa al polígon, al voltant de les parcel·les es crearà una, una nova, just a l'entorn del nou accés des de l'Eix, on també hi haurà unaamb 124 places, i nous carrers, amb un total de 470 places d'aparcament.L'import total de l'operació urbanística és de prop de(IVA inclòs). L'aportació municipal serà de 7,9 milions, que inclouen la construcció de laque travessarà el polígon i que esdevindrà, pressupostada en 2,7 milions d'euros. La inversió es recuperarà amb laEl nou polígon té un total de vint parcel·les de diferents dimensions, d'entre 3.000 i 24.000 metres quadrats, amb la possibilitat desi es necessita més sòl.L'alcalde de Manresa ha destacat que es tracta “delque es desenvolupa a la ciutat després de 20 anys” i ha assegurat que es tracta “d'unperquè les empreses de la ciutat puguin créixer i perquè siguem capaços de captar-ne de noves”. És, ha dit, “una gran oportunitat per”.