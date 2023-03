Carlos Arnaldo, treballador de la mina de Súria: «El risc sempre hi és, és qüestió de mala sort»

"Han tingut mala sort. Segurament ha baixat el sostre i els ha atrapat"., treballador de lades de fa 16 anys, explica així l' accident mortal d'aquest dijous a Cabanasses . Segons ha dit, les tres víctimes s'encarregaven d'analitzar la roca i"Aquesta, però hi ha zones que, per desgràcia, no es veuen. El risc sempre hi és", subratlla. En aquest sentit, assegura que laen els últims anys. A la mina de Cabanasses hi treballen 740 persones i, en el moment dels fets, n'hi havia unes 240, que han estat evacuades per garantir la seguretat.La mina de Súria es dedica a l’i està formada per diverses galeries sota terra. L'accident s'ha produït a 650 metres de profunditat d'una mina que arriba als 900 metres. Segons ha explicat Arnaldo, les galeries son “unaexcavada sota terra”, uns túnels “, de cinc metres d’alçada i vuit d’amplada”.