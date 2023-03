UGT exigeix arribar «fins al final» per determinar les causes de l'accident de Súria

El secretari general d'ha exigit arribar "fins al final" per determinar les causes de l' accident a la mina de Súria que aquest dijous va causar tres víctimes mortals i que es "prenguin totes les mesures perquè no torni a passar". Álvarez ha lamentat que es tracta d'una situació "tràgica" i "dramàtica" i ha destacat que "darrere elssempre hi ha alguna mancança que es podria haver evitat".Així mateix, el líder sindicat, que ha expressat el condol per les tres víctimes mortals, ha reclamat a lesque vetllin per la seguretat a les mines i aquesta sigui "la primera de les regles de funcionament" en el sector tot i que aquestes fossin privatitzades fa uns anys.Al seu torn, el secretari general del sindicat a Catalunya,, també ha demanat que s'aclareixin les causes de l'accident. "Si és una, s'hauran de depurar responsabilitats. Volem estudis seriosos del què ha passat i que hi hagi transparència", ha assenyalat Ros al costat d'Álvarez, abans de participar en una protesta a ladels treballadors de les companyies de transport concessionàries del transport de viatgers a l'Per la seva banda, el secretari general de CCOO,, ha lamentat el sinistre laboral mortal d'aquest dijous a la mina de Súria i ha recordat que de moment hi ha unaper esbrinar les causes de l'accident. En declaracions a l'ACN, Pacheco ha comentat que en aquest procés també caldrà determinar si l'empresa hi té alguna responsabilitat. "Tres companys molt joves s'han deixat la vida a la feina", ha lamentat.Així mateix, Pacheco ha apuntat que elcompta amb unes polítiques que prevenció demolt "específiques" i que en qualsevol cas s'està analitzant la situació. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, va assenyalar dijous que la darrera inspecció de la subdirecció general de mines a la mina de Cabanasses s'havia produït fa tres setmanes , sense que es detectessin problemes.