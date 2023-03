Súria guarda un emotiu minut de silenci en record dels tres treballadors morts a la mina

Desenes de persones s'han concentrat aquest divendres al migdia davant deldeper guardar unen record dels tres geòlegs que aquest dijous van morir per un despreniment . Els concentrats han fet unaal monument i s'ha escoltat El cant dels ocells.El president del comitè d'empresa d'ICL,, ha dit que avui "no toca" entrar en les causes de l'accident perquè "és dia de dol". De la seva banda, l'alcalde de Súria,, ha dit que l'accident ha "sacsejat" un municipi "d'essència minera". A l'acte d'homenatge també hi ha participat la consellera de la Presidència,, i la delegada del Govern a la Catalunya Central,L'acte, que estava convocat des del, ha volgut ser un comiat i una forma de mostrar "la unió d'una gran família com és la minera en un dia especialment trist i tràgic", segons paraules del seu president, David Sibila, que ha lamentat haver d'acomiadar "tres dels seus membres més joves".Un cop feta l'ofrena floral i escoltat El cant dels ocells, Sibila no ha volgut entrar a valorar cap aspecte dels fets en una atenció als mitjans. "Avuide l'accident, avui és dia de dol, de recordar als companys". També ha manifestat que els fets estan sota investigació i que tant el comitè com l'empresa com les administracions estan seguint el tema. Sibila ha explicat que tots els treballadors estan "" perquè "eren tres companys molt joves, fins i tot un d'ells era becari".De la seva banda, l'alcalde de la població, Albert Coberó, ha explicat que "feia molts anys" que a Súria no hi havia un accident mortal a la mina i ha dit que, quan això passa, "". Coberó ha recordat que Súria és un municipi "d'" i tothom coneix algú que hi treballa. El batlle ha volgut enviar "escalf" als familiars, coneguts i amics de les víctimes. Aquest divendres és el primer dels dos dies de dol que ha declarat el municipi L'accident va tenir lloc entre les vuit i dos quarts de nou del matí d'aquest dijous quan elsestavend'una nova galeria situada al sector est de la mina a 650 metres de profunditat. L'empresa va assegurar que els joves estaven fent unaquan una part deli els va aixafar. L'operació de rescat va durar vuit hores i va ser "molt complexa" per poder garantir la seguretat dels. Les tres víctimes tenien 28, 29 i 31 anys i un d'ells tenia un contracte de pràctiques.