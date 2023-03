Quatre detinguts per robar amb violència una parella en un portal de Manresa

Elsvan detenir el passat dilluns quatre homes per una Manresa on, a més, van ferit una de les víctimes amb un. A dos d'ells també se'ls atribueix un robatori amb característiques similars que van dur a terme anteriorment el mateix dia a(el Gironès).El mateix dilluns, sobre les 12 del migdia, una dona i un home van entrar alseva, quan van notar que darrere seu hi accedien dos homes de forma precipitada. Un cop a dins, els dos homes els van començar ales víctimes per sostreure la bossa de mà a la noia. A més, un d'ells elsque, amb la baralla, va fer-li un tall al braç a l'home quan intentava evitar el robatori.Quan van marxar, la noia va sortir darrere els lladres i no va aconseguir atrapar-los, però va veure queesperant-los. De seguida va trucar els Mossos d'Esquadra explicant els fets. L'home va ser traslladat al centre sanitari on li van cosir la ferida ambInvestigació dels Mossos d'Esquadra van comprovar que els autors del robatori podrien ser ai cap a 2/4 de 3 de la tarda van muntar unal carrer Assumpció de la capital catalana. Una hora després, van veure arribar el vehicle amb quatre ocupants a l'interior, moment en què els vanacusats de. Els detinguts tenen 28, 35 anys i dos d'ells, 35 anys.En l'escorcoll del vehicle, els agents van localitzar-hiper cometre robatoris amb violència i intimidació i en domicilis, com un bec de lloro.La investigació també va determinar que dos dels detinguts havien comès a les 10 del matí del mateix dia un robatori violent amb les mateixes característiques a la població de Salt ().Els detinguts han passat aquest dijous a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Manresa, que n'ha decretat la