Supercoop Manresa celebra el segon aniversari dissabte amb un pica-pica obert a tothom

celebrarà aquest dissabte 11 de març elde la botiga. L'establiment, ubicat al, commemorarà els dos anys de trajectòria amb uni altres sorpreses a partir de les 12 del migdia a l'de mercat Puigmercadal, al costat de la botiga. Supercoop Manresa és l'únicdel territori que prioritza els productes de proximitat, ecològics i sostenibles i té una cura especial per a la pagesia de l'entorn.El supermercat compta amb la col·laboració de prop deque donen suport al projecte i, a partir de la tardor, va estrenar amb èxit una nova etapa en què haamb l'objectiu d'apropar-se més al conjunt de la ciutadania. L'establiment aplica un model de supermercat en què es paga uni amb el menor marge possible es fixa un preu just per a les persones compradores. Aquestes pot obtenir gràcies a una estructura reduïda de costos i de personal, que s'aconsegueix gràcies a l'de tres hores mensuals de treball per part de les persones sòcies que fan el torn a la botiga.Supercoop Manresa aplica un model transformador que gira al voltant delsi es prioritzen els productors de l'entorn amb un impacte al territori. El supermercat compta amb una oferta extensa i única de productes de la comarca i de la resta de la Catalunya Central que s'adquireixen deals productors de proximitat, amb unai tota mena de productes elaborats amb criterisL'oferta de producte fresc, entre d'altres, és molt rica i a un preu molt competitiu. Des de la seva obertura al març del 2021 s'ha generat unaamb el seu impacte en el territori. També es disposa d'unes 220 persones mensuals fent 3 hores de torn al mes, fet que valida eldel projecte, així com la seva contribució en la, contribuint que molts petits projectes agroproductors de la Catalunya Central puguin tenir un espai on vendre els seus productes amb cert volum i a un preu just.El projecte està en una fase d'implementació i té l'expectativa d'aconseguir noves persones sòcies i clients aquest 2023 que permetini que esdevingui un espai transgressor i de palanca, on el consum i la producció d'aliments vagin en la mateixa direcció establint relacions justes i amb el menor impacte ambiental possible.