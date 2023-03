El PP Manresa lamenta que s'instal·li una gespa «de segona mà i malmesa» al camp de futbol del Xup

Josep Lluís Javaloyes, alcaldable del PP a Manresa, assegura que "hauria de caure la cara de vergonya" als responsables de l'Ajuntament de Manresa per la instal·lació de gespa artificial "de segona mà i malmesa" al camp de futbol del barri del Xup. El candidat ha fet aquesta afirmació després d'una visita que va fer al barri per copsar-ne les necessitats. Segons assegura, els responsables del futbol del barri "es resignen" amb la gespa, però demanen que, al menys, "s'asfaltin els laterals del camp i s'hi facin graderies".Javaloyes assegura que el Xup ha estat històricament un barri "marginat" des de l'Ajuntament de la ciutat que, després de quaranta anys, "han aconseguit convertir-lo en un gueto de ciutadans de segona". Afirma que és "lamentable" la situació en què es troba el barri i considera "vergonyós" que el govern no atengui "unes peticions mínimes".Un altre dels temes que denuncia Javaloyes és l'estat de les pistes de petanca, instal·lades al fons del mateix camp de futbol, que es troben en un estat "degradat i amb tanques d'obra" que fan molt difícil la pràctica d'aquest esport, i sense "els serveis bàsics de llum, aigua, ni lavabos".Per això, recollint les demandes de l'entitat de la petanca, el PP reclama que s'hi instal·li un punt de llum per tenir més hores de joc durant l'hivern, un lavabo aprofitant que ja hi ha desguàs i una caseta on fer les reunions i guardar el material.