Plantes aromàtiques i medicinals, tema del proper curs de l'Escola Agrària de Manresa

Prats i pastures per a la ramaderia ecològica

Jornades tècniques gratuïtes per al sector agrari

El cultiu i la recol·lecció deés el tema del proper curs que està preparant l'i que es farà cada dijous a la tarda, del 13 d'abril a l'1 de juny. La novetat d'aquesta formació és l'abordatge de lades d'un punt de vista respectuós, per no sobrepassar les capacitats del medi de mantenir la producció.Marc Talavera, del, Roser Cristóbal i Eva Morè del, Àstrid Van Ginkel, farmacèutica de, entre altres, formen part del professorat expert que oferirà les classes.El programa del curs inclou aspectes com el reconeixement, el cultiu, l'assecat i el processat, ambper aprendre els processos. Les sessions també preveuen. Pel que fa als aspectes més teòrics, el curs tractarà lesrelacionades amb la producció i la comercialització.El mateix dijous 13 d'abril, l'Escola inicia també el curs sobre, que s'allargarà fins l'11 de maig. En aquesta formació es donaran les claus per a fer un disseny rendible d'unaecològica. La idea és poder acomplir objectius productius que permetin la sostenibilitat de l'explotació i, al mateix temps, poder contribuir a la. Tot plegat tenint en compte la pluviometria, la qualitat del sòl de la finca i la diversitat botànica que es pot establir en els prats i en les pastures per aconseguir una alimentació completa per al bestiar.seran els professionals que s'ocuparan de desenvolupar el contingut d'aquest curs al llarg de les cinc sessions previstes. Entre tots parlaran de com augmentar i millorar les pastures; dels recursos de l'agricultura regenerativa; de l'aprofitament de la flora; de les necessitats nutricionals del bestiar i del disseny de finques en situacions difícils. El darrer dia es farà una visita al, a l'Espunyola, com a exemple de maneig de prats i boscos amb un ramat d'ovelles ripolleses.Ambdues formacions estan adreçades a persones relacionades amb eli tenen un preu públic de 32 euros (planta aromàtica) i 20 euros (prats i pastures). Les inscripcions es poden gestionar a través del web de l'Escola Agrària de Manresa o bé al telèfon 938749060El potencial dels rucs en lai també l'són els temes de les properesque l'Escola Agrària de Manresa té previstes per al 30 de març i el 24 de març respectivament. Les jornades són propostes formatives gratuïtes incloses dins eldel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.Els, tot i ser de mida més petita que els cavalls, ofereixen una gran varietat de possibilitats en. Poden treballar a l'hort, transportar fems i altres materials, fer feines de desembosc, i d'altres. A la jornada es presentaran les diferències més importants entre rucs i cavalls i es donaran exemples d'utilització moderna. Aquesta sessió és en línia en horari de matí.D'altra banda, la jornada d'horta sobre sòl viu donarà l'oportunitat de conèixer l'experiència d', pagès de la Catalunya Sud que practica aquesta tècnica que permet la. La sessió es farà presencialment a les instal·lacions que l'Escola Agrària de Manresa té a l'edifici 1 de la Fundació Universitària del Bages.Les inscripcions a les jornades tècniques s'han de gestionar a través del portal ruralcat.cat