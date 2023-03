Diana Navarro es posarà a la pell de Concha Piquer a «En tierra extraña», diumenge, al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest diumenge, 12 de març a les 6 de la tarda, En tierra extraña, un espectacle en què la cantant malagueñaes posa a la pell deper imaginar una trobada al ritme de cobles i jazz ambi que compta amb l'ajuda del poeta i amic de tots dosEn tierra extraña, la proposta de, ofereix un lloc de conciliació possible i necessària en el marc convuls dels mesos previs a la, on aquests tres personatges jugaran una partida decisiva. Es tracta d'un espectacle musical elegant, ple de tocs d'humor amb el teló de fons de l'etern conflicte al voltant del concepte de pàtria.El muntatge En tierra extraña, interpretat a més a més de Diana Navarro, per, es podrà veure també al teatrede Barcelona del 2 al 7 de maig dins de la gira que la producció farà fins el juliol per diverses ciutats de l'estat espanyol.Lesper veure En tierra extraña al teatre Kursaal tenen un preu de 25 euros (20 euros amb Carnet Galliner, per a majors de 65 anys, menors de 30 i escoles de música) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet