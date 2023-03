El cicle 3/4 de música tornarà diumenge amb el quintet de vent Bòreas Ensemble

L'Espai de la Plana de l'Om deacollirà aquest diumenge, 12 de març a les 12 del migdia, un nou concert delamb el quintet de vent, integrat per Alba Valero (flauta travessera), Miquel Pérez (oboè), Santi Peñarroja (fagot), Oriol Ramos (clarinet) i Haizea Lores (trompa).El quintet de vent és una formació especial. Ho és perquè posa en comú el timbre, el color i les possibilitats demolt diferents entre si. Ho és perquè recorda la sonoritat de la secció de vent de l'orquestra i ens brinda l'oportunitat d'experimentar amb les seves textures i investigar els seus límits. I ho és també perquè porta a conèixer repertori brillant de lades d'una perspectiva atípica.El quintet de vent Bòreas Ensemble, sorgit el 2020 i format per cinc alumnes del-amb Alba Valero, Miquel Pérez (exalumne del), Santi Peñarroja, Oriol Ramos i Haizea Lores-, presentarà un concert amb peces de Jean Françaix, Joan Magrané i Antonín Dvorak.Com a teloners del concert, el quintet de vent del Conservatori de Música de Manresa, format per Laia Ayala (flauta), Laia Torrens (oboè), Mariona Sales (clarinet), Joan Pérez (trompa), Ramon Aragall (fagot), interpretarà tres cançons populars harmonitzades per: La Filadora, La Cançó del Lladre i La Margarideta.Lesper assistir al concert de Bòreas Ensemble tenen un preu de 6€ i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet