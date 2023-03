Sant Vicenç de Castellet promou una consulta popular per canviar el nom de tres carrers del municipi

Xerrada divulgativa

Sense tràmits administratius ni econòmics

En el marc dels actes de la, l'promou aquest mes de març una consulta popular per canviar el nom de tres carrers del municipi que s'identifiquen amb elEn concret, es planteja substituir el nom delsper tres noms de dona d'una llista que ha estat proposada per lesde la població amb l'acompanyament de l'Ajuntament amb la voluntat de fer visible i reconèixer la contribució de les dones a la història i a la cultura i avançar cap a laen la representació pública. El resultat de la consulta no serà vinculant, però l'equip de Govern es compromet a portar les tres propostes més votades al ple, que és l'òrgan que decideix el canvi de noms.El col·lectiuoferirà una xerrada divulgativa a càrrec de persones expertes enel 21 de març a les 7 de la tarda. L'acte tindrà lloc a l'Auditori Maria Carme Grauvilardell. En el marc de la xerrada, es donarà a conèixer el motiu del canvi de nom dels carrers i s'explicarà l'origen de la nomenclatura franquista que actualment tenen. També es divulgarà la història i la trajectòria que hi ha darrera dels noms de dona proposats.L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet recorda que el canvi de nom dels carrers no comporta haver de fer tràmits administratius ni econòmics per part del veïnat. En cas que el ple doni llum verda al, el consistori els notificarà al veïnatge, a l'Institut Nacional d'Estadística, al Cadastre, al Ministeri d'Hisenda, al Registre de la Propietat, a la Societat General de Correus i Telègrafs, a l'Organisme de Gestió Tributària, a les principals empreses subministradores de serveis (aigua, llum, gas i telèfon) i a les entitats bancàries amb oficina al municipi.La consulta popular no referendària serà presencial. Les votacions es faran els dies 25, 30 i 31 de març. El primer dia ai les altres dues jornades a la. La setmana vinent l'Ajuntament convocarà els veïns dels tres carrers a unaal saló de plens per explicar-los els detalls de la consulta i resoldre'ls tots els dubtes que puguin tenir.