L'Ajuntament de Súria declara dos dies de dol per l'accident mortal a la mina

L'ha declarat dos dies de dol oficial per l' accident que ha tingut lloc aquest dijous 9 de març a la mina de Cabanasses, amb tres víctimes mortals . Tota la corporació municipal s'ha adherit alque elha convocat per a aquest divendres 10 de març, a les 12 del migdia, a l'entorn del, a la rotonda d'accés alLa declaració de dol oficial comporta laper l'Ajuntament per als propers dies, incloent-hi lai la presentació del llibre París érem nosaltres. Les noves dates de celebració dels actes suspesos seran anunciades oportunament.Els dos dies de dol oficial seran divendres 10 i dissabte 11 de març. Durant aquests dies, les banderes de la Casa de la VilaLa declaració de dol oficial ha estat realitzada mitjançant un decret que ha estat signat aquest vespre per l'alcalde. En aquest decret també s'hi expressa la condolença i la solidaritat de l'Ajuntament i de tot el veïnat del municipi a familiars, companys i amistats de les víctimes, així com al col·lectiu miner i la comunitat educativa de la(UPC).