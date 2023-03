Salva Mañé liderarà el projecte de Fem Talamanca a les eleccions municipals

El grup municipal de- Acord Municipal -vincular a ERC- ha escollitper liderar el projecte i l'equip de persones que es presentaran a les properesdel mes de maig.L'elecció s'ha fet mitjançant una assemblea on Salva Mañé ha agraït la confiança i ha assegurat que fa el pas de presentar-se "per treballar per al poble que estimo i posar-me al servei dels veïns amb la voluntat d'oferir tots elsque es mereixen".necessita una Casa de la Vila que estigui al servei del seu poble i que porti lacom a bandera", ha explicat. A més, ha volgut fer èmfasi en l'equip de persones "capacitat" que l'acompanyarà "per treballar pel nostre municipi"Veí de Talamanca des de fa 26 anys, Salva Mañé ha treballat en elon va començar com a aprenent i al llarg dels anys va acabar obrint la seva pròpia empresa. És una persona activa en el dia a dia del poble, col·laborant-hi en molts aspectes com, per exemple, en l'organització d'esdeveniments. Actualment, està jubilat quelcom, tal com detalla, "em permetrà dedicar-me exclusivament al servei de Talamanca”.