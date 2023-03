Manu Guix actuarà dissabte a Sant Fruitós amb totes les entrades venudes

L'intèrpret i compositoractuarà aquest dissabte 11 de març aldeamb tota la platea plena. Les entrades per al concert es van esgotar pocs dies després de posar-se a la venda.En el concert presentarà en format acústic (veu i piano) les cançons de tota la seva, amb especial atenció al seu últim disc, Moments. També interpretarà versions d'altresde la música de tots els temps (Elton John, Lluís Llach, Mecano, etc.).Manu Guix és un dels grans intèrprets i compositors del nostre país amb una llarga trajectòria com ai també conegut per les seves aparicions a la televisió.