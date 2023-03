Les obres d'ampliació del cementiri de Sant Fruitós començaran aquesta primavera

L'ha adjudicat les obres d'ampliació delque han de dotar al municipi d'un equipament amb. Aquesta ampliació es considera de vital importància a causa de la necessitat de nínxols que hi ha avui dia.El gran gruix d'aquesta ampliació consisteix en la construcció d'und'una sola planta que quedarà connectat amb l'edifici actual a través d'una escala. Aquest bloc s'afegeix a les zones de nínxols que hi ha actualment, la principal, distribuïda entorn el parc central, i les dues ubicades als laterals de l'edifici principal.El projecte també inclou els treballs dede nínxols que a causa del pas dels anys presenten algunes patologies associades a humitats.Les obres s'han adjudicat per un import de 436.000 euros tot i que el cost es veurà reduït en 145.000 euros gràcies a una subvenció que ha atorgat laal consistori en el marc del Pla General d'Inversions.És previst que les obres s'iniciïn aquest mes de març i els treballs es facin en un