Una vintena d'ajuntaments del Bages s'adheriran al Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia

Reunions tècniques

Vint-i-un municipis

Elacompanya una vintena de municipis de la comarca per desenvolupar el(PAESC) amb el suport de la. L'àrea de, a través de l', promou que els municipis participin d'aquest pla d'acció de manera agrupada per fer front a les dificultats per executar les accions i fer-ne el seguiment.Els 21 ajuntaments que prenen part ja s'han adherit o estan en procés d'adhesió al nou, que comporta adquirir compromisos en matèria de, així com la mateixa redacció del PAESC. Un cop redactat, el pla contindrà accions dirigides a assolir els objectius de reducció dede com a mínim el 55% l'any 2030 respecte a l'any 2005 i assolir la. Així mateix, el document incorporarà accions dirigides no només a mitigar el canvi climàtic, sinó també encaminades a l'adaptació i a portar a terme una transició energètica justa.Actualment es programen reunions tècniques amb tots els ajuntaments participants que giren al voltant de les: Eficiència energètica, renovables i transició justa, Mobilitat sostenible, Residus i circularitat, Gestió del cicle de l'aigua (sanejament i abastament) i Gestió del territori (espais naturals, espais agraris, espais verds i gestió de riscos). A partir d'aquestes sessions, s'identifiquen accions i projectes que els ajuntaments poden impulsar en cada matèria per assolir els objectius del Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia i també es destaquen accions que s'impulsen en l'actualitat.Els 21són Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, El Pont de Vilomara, Fonollosa, Gaià, Monistrol de Montserrat, Mura, Navarcles, Navàs, Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola i Talamanca. Bona part d'aquests municipis ja fa anys que estan compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic i tenen els seus Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima.El conseller de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages,explica que "l'adhesió a aquest Pla comarcal agrupat els permet actualitzar els seus compromisos i accions per assolir els nous objectius, més ambiciosos, de reducció de gasos d'efecte hivernacle marcats per la". Afegeix que "per als municipis que encara no disposen d'aquesta planificació, l'adhesió al Pla agrupat els ajuda a adoptar un compromís clar d'actuació davant l'emergència climàtica i un full de ruta a seguir, amb l'acompanyament del Consell Comarcal".