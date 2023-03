Rescatats els cossos dels geòlegs que han mort en el despreniment a la mina de Súria

El(GRAE) delsi lahan rescatat els cossos sense vida dels tres treballadors atrapats a Súria per un despreniment aquest dijous al matí . Tot i que els fets apuntaven al tràgic desenllaç, el Govern i els cossos d'emergències no volien assumir la mort dels tres treballadors fins que no s'arribés al punt de la galeria on s'ha produït l'accident. Finalment, però, s'han confirmat els pitjors pronòstics.La, encapçalada pel magistrat del jutjat d'instrucció número 6 de Manresa, s'ocupa ara de l'acte d'de les tres víctimes, que, com ha avançat, pertanyien ald'. Tots ells tenien al, dos estudiaven un màster a lai un d'ells estava. Els tres treballadors han quedat atrapats aquest matí a 900 metres de profunditat després d'un despreniment en una galeria.Una de les víctimes, doctorat en Geologia era veí de. L'estudiant en pràctiques tenia nacionalitat colombiana i havia vingut a viure aper treure's al grau de Geologia a la UPC on actualment cursava un màster. La tercera víctima era veïna de, també graduat en Geologia i estudiant de màster a la universitat tècnica manresana. L'Ajuntament d'aquesta població ha decretaten què les banderes onejaran a mig pal, i divendres, a les 12 del migdia, es farà undavant l'edifici consistorial. Les víctimes tenienEl conseller delegat d'ICL, Patricio Chacana, ha lamentat els fets i ha donat el dol a les famílies en una compareixença que ha fet davant els mitjans.. L'alcalde de Súria,, per la seva part, ha desconvocat el ple de l'Ajuntament que estava previst per aquest dijous i informarà properament d'altres mesures que es prendran a nivell municipal.L'avís s'ha rebut pocs minuts abans de les 9. Abans de poder rescatar els cossos, ha calgutperquè hi pogués accedir el personal d'emergències. Ha estat el president de la Generalitat,, qui ha confirmat de forma oficial des dela notícia un cop rescatats els cossos. Aragonès ha traslladat el condol a les famílies, companys i entorn de les víctimes i ha agraït la difícil tasca dels equips d'emergències