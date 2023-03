Els partits de Sallent consensuen una declaració institucional pel cas dels germans bessons

Els tres partits polítics que conformen el plenari de l', ERC, Junts i Fem Poble, han subscrit unaque es va llegir a l'inici del ple municipal del passat dimarts, amb motiu dels fets que van portar dos germans menors d'edat a precipitar-se des del balcó de casa seva el 21 de febrer El ple se celebrava dues setmanes després d'aquest fet, i els regidors van voler transmetre un missatge de "" a la població sallentina i a la comunitat educativa.A la declaració, els tres grups mostren la seva preocupació per la "" i asseguren que "és moment de, de reflexionar" sobre quins són els punts febles dels procediments establerts. A més, fan èmfasi en la necessitat de seguiramb "més recursos i més eines" per tal de poder afrontar "amb més garanties" qualsevol situació de risc.La declaració dona suport a la família de les víctimes i considera aquest cas com unper a "una nova visió i d'un nou escenari per a Sallent" i per a "les futures generacions", en el mateix sentit que la intervenció del conseller Gonzàlez-Cambray aquest dijous al Parlament En aquest mateix sentit, les associacions de familiars d'alumnes de tots els centres educatius del municipi van pintar un mural, dissabte passat, per a la "cohesió" davant la tragèdia