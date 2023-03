Cultura i Conflicte portarà dissabte al Kursaal «Moriu-vos», un muntatge sobre la vellesa

La sala gran delacollirà dissabte a les 8 del vespre Moriu-vos, una nova creació dedirigida per, que posa la mirada en la, en un muntatge amb música, paraules, imatges i cossos en moviment.Tal com ja va fer Cultura i Conflicte amb el seu(Encara hi ha algú al bosc) i que va passar també pel Kursaal, Moriu-vos se serveix deper construir una funció que utilitza diversos llenguatges escènics. En aquesta ocasió, per parlar de l', de la vellesa, que és també parlar del passat i de la memòria.Parlar deés parlar de soledat, de residències, de medicació, de deteriorament físic i mental, de no-productivitat, de sentiment d'inutilitat o de cures, però també és parlar de rebel·lia, de memòria, de formes d'evasió, de fantasia, de records... En el fons, parlant dels vells, parlem també de tots nosaltres.L'espectacle, que es va estrenar alde Girona i es va poder veure el passat mes de novembre al, està interpretat per Imma Colomer, Montse Colomé, Oriol Genís, Arthur Rosenfeld, Anna Bertran, Carla Tovias i Piero Steiner. El muntatge compta també amb un grup deformat per Rosa Serra, Elisa Muixí, Gemma Massip i Pilar Sala.En acabar la funció es farà unamb els actors i actrius de Moriu-vos.Lesper veure Moriu-vos tenen un preu de 18 euros (15 euros per a majors de 65 anys i menors de 30 anys i 6 euros amb Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet