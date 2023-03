La Nit del Turisme del Bages aplega 150 comensals a la Fàbrica de Món Sant Benet

Els agents turístics delhan tornat a mostrar-se com a un sector econòmic en creixement constant a la Catalunya Central. Representants d'empreses privades, d'administracions públiques locals i productors km0, entre tots ells unes 150 persones, s'han donat cita a laaquest dimecres.Tradicionalment, lad'aquest esdeveniment era compartida pels hotels Hostal Abad Cisneros de Montserrat, Parador de Cardona, Món Sant Benet i Mas de la Sala. En aquesta edició però, productors del territori juntament amb restaurants que treballen elhan regalat als assistents els seus elaborats donant una evidència en la gran quantitat, varietat i qualitat que existeix.Abans però, s'ha començat donant la benvinguda als assistents i agraint la presència de l'alcaldessa de Sant Fruitós,, com a amfitriona, al president del Consell Comarcal del Bages,, i a l'alcalde de Manresa,. Acte seguit s'ha presentat la tercera edició de laViu el Bages on s'aglutinen moltes de les propostes turístiques que ofereix la comarca a visitants i residents.També s'ha donat a conèixer la proposta que s'està implantant a nivell català de cultivarpromoguda per l'Anna Raventós sota el paraigües d'Educació, i la, president de, entitat que organitza l'esdeveniment i que aglutina bona part del sector turístic bagenc, ha destacat la "bona relació" existent entre els actius turístics del territori, en la voluntat compartida d'anar creant una "destinació sostenible, genuïna, exemplar" i sense perdre de vista que els primers a gaudir-la han de ser els propis bagencs. Finalment ha agraït la complicitat dels assistents i ha encoratjar el sector primari a fer visible el seu esforç i dedicació en preservar la identitat agroalimentària de la Catalunya Central.Un dels moments més emotius de la nit ha estat el lliurament delsque atorga l'entitat en reconeixement a la trajectòria i contribució en el desenvolupament del sector. En aquesta edició ha recaigut a enper la seva vida dedicada als fogons del restaurant familiar dede Mura, a promoure Mura com a poble turístic bagenc i a la seva ingent tasca en divulgar i posar en valor les construccions de pedra seca, especialment les tines a peu de vinya. El segon reconeixement ha estat per a la periodista bagenca, per la seva implicació en donar a conèixer el territori al món des de la corresponsalia dea la Catalunya Central.