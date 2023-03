Fem Manresa considera que el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible «no va a l'arrel del problema»

Suport de la resta de grups

considera que la ciutat té molta feina per fer, i que el nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) que s'ha presentat aquest dijous a l'Ajuntament no és un pla "ni valent ni innovador", però que "malauradament" és un pla necessari per Manresa, en què moltes de les mesures "ja haurien d'haver estat desenvolupades i implementades des de fa anys".Durant la roda de premsa celebrada aquest dijous, des de Fem Manresa han remarcat el seu compromís amb aquelles mesures del pla que apostenal llarg de tota la ciutat, de la, de construir méssegregats, delal Centre Històric (en la modalitat que es decideixi), de regular l', de repensar laper fer-la més eficaç i com un agent de mobilitat i no recaptatori, així com d'implementard'aparcament en els respectius barris per als veïns.Tot i això, la candidatura municipalista ha explicitat que el seu, ja que consideren que el "" i que "no aporta solucions" per reduir la, i que es correspon a més de la meitat dels vehicles que circulen per. També exposen que el pla no aporta actuacions concretes per millorar el, "obviant la xarxa ferroviària", ni garantint que el servei de bus urbà "sigui més eficient, democràtic i amb una clara vocació decobrint la necessitat de tots els barris".Consideren que s'ha obviat "intencionadament" el que preveu l'actualsobre la concentració de lai a la, en què aquestes infraestructures urbanístiques i els seus nodes "disminuirien de veritat els vehicles de pas per Manresa", i s'ha apostat per un "innecessari i molt costós" per l’erari públic, que es recull com una actuació del pla de mobilitat de prioritat alta i que no aportarà "cap millora de mobilitat" per als manresans ni fomentarà que circulin menys cotxes amb origen de fora la ciutat.Des de la formació anticapitalista creuen que l'única mesura que recull el pla destinat aa la ciutat és la implementació de la Zona de Baixes Emissions a tota la ciutat, mesura que consideren "classista, ineficaç i on s'obligarà a la ciutadania de Manresa i comarca a canviar-se el cotxe per poder entrar a Manresa".Durant la roda de premsa han aprofitat per remarcar que "no s'ha fet una aposta decidida en aquest pla" en matèria d’i de solucionar el problema del nombre de cotxes que circulen per la ciutat i que, per tant, no podien avalar amb el seu vot el pla de mobilitat.Fem Manresa ha fet explícita la seva posició a la roda de premsa que s'ha fet a l'Ajuntament amb presència de: tant la voluntat de dur a terme les accions de mobilitat interna que aporta el Pla, com el posicionament que tindran a la seva votació. La resta de grups del consistori, tant del govern com de l'oposició i el regidor no adscrit, donen suport al pla.Fem Manresa va traslladar el seu posicionament a l'dimarts passat perquè valorés si se seguia comptant amb la seva presència a la roda de premsa. El govern d'ERC i Junts va dir que sí.