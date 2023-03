Treball va inspeccionar fa tres setmanes la galeria esfondrada de la mina de Súria

Inspectors de ladelde la Generalitat van avaluarla galeria de laon s'ha produït l'accident laboral on han perdut la vida tres persones , i van tancar l'expedient amb normalitata que fes preveure el tràgic sinistre que ha tingut lloc aquest dijous.Ho ha confirmat el conseller d'Empresa i Treball,, des de les instal·lacionsa Súria on s'ha desplaçat juntament amb el conseller d'Interior,, tant bon punt s'ha conegut l'accident. Torrent ha assegurat que l'activitat minera de Súria passa "" de la subdirecció general.En la compareixença de premsa, el conseller ha explicat que "es troben a prop d'on s'ha produït l'accident", a l'espera de poder accedir-hi "quan la". Un cop a lloc, començaran lesi quan es tinguin les conclusions "es traslladaran al".Elena, per la seva part, ha afirmat que els equips especialitzats en rescat i en subsol delsi elsestan tenint "" al lloc on es troben les víctimes que, malgrat que "es tem el pitjor", no han volgut confirmar que hagin mort fins que "no s'arribi a lloc".