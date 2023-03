Angoixa a Súria: «Sabia que el meu germà gran tenia torn»

"Quan fa dos anys que no passa res, ja penses el pitjor"

Una espasa de Dàmocles

Per fer aquestens hem posat en contacte amb força gent. Com es viu una jornada com la d'aquest dijous en uncom Súria? L'accident és elper parlar d'una realitat que el veïns del municipi en qüestió ja han normalitzat o, si més no, acceptat: la de saber que quan hi ha un incident a la, el tant per cent de possibilitats que la víctima —o— sigui, és altíssim. De fet, aquest elevat percentatge de connexions ambde l'explotació minera, s'estén pràcticament a tota la ciutadania del Bages. A tothom a qui hem preguntat si coneixien o sabien d'algú que hi tingués relació, responia que sí. Recordem que estem parlant de la, que compta amb més de mil empleats.En aquest sentit, no és gens estrany que quan passen daltabaixos com el de la, els mòbils comencin a treure fum amb missatges i trucades que l'única resposta que esperen és: "". Al, la resposta tranquil·litzadora ha trigat una mica a arribar-li: "Tinc, i tots dos treballen a la mina, igual que el meu, ara ja jubilat", explica. Ell, que viu a Cardona, s'ha assabentat de l'accident mentre era a la feina, "i m'he posat molt nerviós: sabia que el meu germà gran tenia torn, i". Veient que no contestava, ha decidit telefonar el petit que, tot i no treballar en aquell moment, potser tenia més informació que ell. Res. Finalment, ha aconseguit parlar amb el José, unminer: "Ha estat ell que m'ha dit que, que el meu germà estava bé", explica.Tot i aquests lapses d'angoixa pura, tant el Francisco com la seva família ja hanla feina a la mina: "En el dia a diaque tinc dos germans que fan una feina potencialment", assegura. Tot i això, quan mor algú, no pot evitar pensar en quan ell era petit i van trucar a casa per comunicar que el seu pare havia patit un fort accident: "", recorda. Per sort, no el va matar.L'Arnau [li hem canviat el nom perquè prefereix mantenir-se en l'anonimat] va treballar a les mines de Súria i Sallent durant. Va ser un dels centenars d'que va provocar el, el, arran de les morts, amb, de dos treballadors. "Eren amics meus; va ser un", s'encongeix. Aquest matí, quan el seu pare l'ha trucat per explicar-li la tragèdia a Súria, li ha tornat tot a la: "Abans del Pau i l'Isaac, ja havíem perdut el Sergi i l'Àngel... I perquè encara no sé els noms de les víctimes d'aquest últim accident;", diu.I és que elsque es creen treballant en un lloc com la mina, assenyala, "són molt": "Nosaltres som conscients que la feina que fem té uni, per tant,. En certa manera,els uns als altres, i aixòmolt", somriu. D'altra banda, i irremeiablement, eli psicològic de la pèrdua —si és que es dona—, "és més".Tot i que des que el van acomiadar ja no ha treballat més dintre del sector, "no descarto tornar a la mina". L'Arnau, igual que molts companys, es fa seva l'expressió de: "Formar part d'aquest col·lectiu té un no-sé-què. És un sentiment difícil d'explicar en què es barregen moltes coses. Però sí, té un risc elevat, i com que ho saps, quan veus que fa dos anys que no passa res, ja". En el seu cas, sense anar més lluny, la mitjana d'amics que se li van morir mentre treballava, va ser d'1 cada dos anys."A la gent de Súria se'ns sol dir que la mina és el millor que tenim, perquè. Però també és el pitjor, perquè el salt que et fa el cor cada cop que reps una notícia com la d'aquest matí, és". Lafa una estona que parla amb una amiga que té el pare miner: "De seguida que m'he assabentat del que havia passat, li he demanat si estava bé". També ha, "perquè gairebé tots tenen algun familiar que treballa allà". Pel que fa a la seva nissaga minera, va acabar-se amb els avis, "i és un descans, realment, perquè saber que algú que estimes es passa hores allà a dins és com", lamenta, tot incidint en el fet que "".Des de fora, ho hem pogut comprovar, tenir algú que treballi a la mina, és un neguit. Des de dins, però, sembla que tot plegat no genera tanta: "És una feina com qualsevol altra que té uns, sí, però ja està", ha declarat,, el José, un dels miners de Cabanasses. Pel que fa a l'Arnau, que ho ha viscut des de les dues òptiques, diu que "certament" s'ha adonat que "que no pas el mateix treballador".