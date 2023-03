Impulsem exigeix celeritat a l'Ajuntament de Manresa en la creació de la comissaria de proximitat

L'alcaldable d', ha exigit celeritat a l'Ajuntament de Manresa en la creació de ladel passeig de la República, i ha retret a l'alcaldeque "només faci política de paraules i, enlloc de solucionar el problemes reals dels veïns"El passat mes d'agost, Marc Aloy va anunciar la creació d'una nova comissaria de proximitat i la seva entrada en funcionament a principis de 2023 . En línia amb aquesta actuació, elva visitar la ubicació de la nova seu deal passeig de la República, al. Vila retreu a l'alcalde que "després de quasi set mesos de l'anunci,per condicionar l'espai"."Per pal·liar l'incompliment", segueix Vila, "la setmana passada va ser el torn del president Pere Aragonès ", que va anunciar que l'entrada en funcionament de la comissaria seria a finals d'aquest any, "és a dir, amb pràcticament".Joan Vila ha declarat que "aquesta és l'enèsimaper part de l'actual alcalde". El candidat ha assegurat que "davant d'aquest política de les paraules i d'aquestes actuacions", des d'Impulsem Manresa "tampoc no ens creiem aquesta nova promesa". Per això, Impulsem ha exigiti demana a l'alcalde "per evitar la frustració als veïns, humilitat en la manera de treballar i dedicació compromesa als principals problemes de la ciutat".Vila ha desitjat que l'equip de govern "actuï amb la mateixa rapidesa que quan es tracta de", i que escolti als veïns, "contràriament al que ha estat fent durant tot el mandat". Impulsem ha assegurat que, si aconsegueix formar govern, "Manresa ha de ser una ciutat on hi vingui de gust viure i sigui capital en qualitat de vida i això implica tenir una ciutat verda, bella i participativa però també".