Marc Aloy incorpora Tània Infante a la llista d'ERC per «reforçar-ne les polítiques comercials»

Trajectòria de Tània Infante Martínez

s'incorpora a la candidatura d'per a lesdel 28 de maig amb l'objectiu dede la ciutat, reforçar lesi intensificar les accions per impulsar lade Manresa. La d'Infante és la segona incorporació destacada de la llista d'ERC després de la de Lluís Vidal Sixto . La trajectòria professional de Tània Infante està molt lligada al sector deli des de l'any 2017 és presidenta de lade Manresa (UBIC), de la que dimarts va anunciar que renunciaria Per a Infante, formar part de la candidatura d'ERC suposa la possibilitat d'ampliar l'abast de la feina feta fins ara i aportar tot el coneixement de les. Infante afirma que s'incorpora "a la llista que té elper a Manresa a llarg termini". L'alcaldeha destacat la trajectòria de Tània Infante i la seva tasca com a presidenta de la UBIC. Aloy ha assenyalat que "Manresa necessita reforçar la política comercial i alimentar aquesta capitalitat comercial de què tant parlem. I qui millor per fer-ho que la persona que ha liderat amb èxit lade la ciutat durant els darrers anys".Tània Infante Martínez va néixer ael 20 d'agost de 1987. Va estudiar primària al CEIP Mare de Déu del Patrocini de Cardona i secundària a l'IES Sant Ramon. Posteriorment, va fer el batxillerat nocturn, en la modalitat de ciències de la salut, a l'Institut Lluís de Peguera de Manresa. Actualment estudia el grau dea la Universitat Autònoma de Barcelona.La situació personal i familiar van comportar la seva incorporació al món laboral des de molt jove, obligant-la a abandonar de manera temporal la seva formació acadèmica. En l'àmbit professional, la seva trajectòria està estretament vinculada a l'i el, fins al punt que amb 24 anys es va iniciar com a empresària dirigint l'de Manresa, ciutat on resideix des de fa 10 anys.L'any 2017 es va convertir en laen presidir la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, entitat en la que va impulsar un canvi de rumb, generant dinàmiques positives amb la resta d'entitats comercials de la ciutat. Durant la seva presidència s'ha treballat per incorporaramb una visió més àmplia de la ciutat i dels nous reptes i paradigmes que es plantegen per al sector comercial.És membre del ple de lade Manresa i de la junta del. També està vinculada a moviments veïnals i culturals i li agrada participar en qualsevol activitat dinamitzadora que impliqui treball en equip. Actualment participa com a project manager en diversos projectes d'emprenedoria, on aporta el seu bagatge professional.