El Baxi Manresa tomba el Bahcesehir i s'acosta als quarts (76‑77)

Una, elsque reflectia el marcador a punt d'arribar al descans i elno han impedit que elhagi derrotat el, 76-77. Un parcial de 0-6 al tram final del segon període i, sobretot, unhan canviat el partit com un mitjó. Tot i que els locals, sustentats per un gran, han tornat i han tingut les seves opcions, el joc coral dels bagencs s'ha imposat.ha estat l'autor de la cistella definitiva però el triomf no hagués estat possible sense l'aportació de, inèdit les darreres setmanes, tampoc ha desentonat., Jerrick Harding,i Devin Robinson han estat els jugadors titulars del Baxi Manresa. Pel Bahcesehir ho han estat Langston Hall, Muhammed Baygül, Jamar Smith, Connor Morgan i Jerry Bousiele. La sortida del Baxi Manresa ha estat molt dolenta. L'equip deera incapaç de generar bones opcions en atac. En defensa, les coses no eren pas millors. El Bahcesehirsota el cèrcol manresà. A més, també era capaç d'i amb la majoria dels seus jugadors aportant. El col·lapse era tan gran que la diferència s'ha enfilat per sobre els deu punts (11-0, minut 4). Martínez ha demanati ha fet moure la banqueta. Els canvis no han tingut efecte immediat. No ha estat fins que mancaven tres minuts i mig per acabar el primer quart que el Baxi Manresa ha anotat els seus primers punts amb una potent esmaixada del. Aquesta cistella no ha servit perquè els manresans aconseguissin un canvi de dinàmica al marcador. Boutsiele acreditava la seva fama de jugador temible i feia molt mal al Baxi Manresa. Juan Pablo Vaulet i Adam Waczynski han exercit de jugadors experimentats per mig arreglar el marcador al final dels primers deu minuts (20-13).Cinc punts seguits detornaven a disparar el Bahcesehir.s'ha unit al seu company i ha castigat el Baxi Manresa amb dos triples seguits. Els punts de Harding eren insuficients perquè el conjunt bagenc pogués intimidar el seu rival (31-17, minut 14). Novament Vaulet ha estat el pilar ofensiu del Baxi Manresa. L'argentí era l'únic jugador dels manresans capaç de. Però estava massa sol. Si a les males prestacions ofensives d'un equip se li afegeix la clarividència d'Aslan, la conseqüència és que la distància entre uns i altres es dispari. Els locals han aconseguit divuit punts al seu favor que igualaven el bàsquet average. Un parcial de 0-6, amb triple deal límit, tornava a mig arreglar el resultat tot i les males sensacions (42-30).Robinson,i dos cops Harding han sumat de tres en tres després del pas pels vestidors. El Bahcesehir intentava mantenir-se al davant però ja no tenia tanta fluïdesa iha decidit demanar temps mort (47-42, minut 23). El partit havia entrat en una nova dimensió gràcies al despertar ofensiu de Harding i Robinson. L'equip local sobrevivia per culpa de l'encert d'Aslan. Fins que un triple de Garcia posava el Baxi Manresa per primer cop al davant (56-57, minut 27). Els de Pedro Martínez han arribat a tenir quatre punts al seu favor. Dos tirs lliures dehan situat el 60-62 amb el darrer quart encara per jugar.El Baxi Manresa ha perdut quatre pilotes al començar el període definitiu. Semblava que tornava el col·lapse al joc manresà amb. El Bahceshir tampoc feia res de l'altre món però aprofitava la situació dels bagencs per situar-se novament per davant. Per als de Pedro Martínez la situació era més perillosa per la dinàmica que per la diferència al marcador (69-65, minut 37). Boutsiele era un altre cop el jugador més productiu per al Bahcesehir. Però els manresans no es deixaven intimidar i punt a punt. Els tirs lliures han estat la taula de salvació. Fins i tot, un llançament de Harding des del punt de personal, tot i que en jugada, posava un altre cop el seu equip per davant (73-74, minut 39).anotava de tres per tornar a capgirar. Les errades de Jou i Smith deixaven una darrera opció al Baxi Manresa amb quinze segons per jugar. Harding ha estat l'encarregat de jugar-se-la i ha convertit un. 76-77 a manca de tres segons. El Bahcesehir ha gaudit d'una darrera oportunitat. El tir d'Smith ha picat al ferro i el Baxi Manresa ha sumat una victòria que l'acosta alsi confirma la millora de les darreres setmanes.Incidències: Saverio Lanzarini (Itàlia), Georgios Poursanidis (Grècia) i Andris Aunkrogers (Letònia) han xiulat el partit.ha estat el jugador descartat per Pedro Martínez.