El 8‑M convoca a Manresa la manifestació més nombrosa des d'abans de la pandèmia

Un miler de persones, en el moment més dens de la marxa, la majoria dones i la majoria joves, han participat aquest dimecres a laamb motiu delconvocats pel. Després de la pandèmia, la manifestació d'aquest 8-M ha estat laque s'ha viscut a la ciutat i per moments ha recordat les mobilitzacions de les grans ocasions.La marxa ha arrencat a dos quarts de vuit del vespre a lai, després que elshagin fet un pilar, ha recorregut el centre de la ciutat fins arribar a la. Sota el lema Un dia no podrem més i juntes ho podrem tot, les manifestants han cridat lemes com "Patriarcat i capital, aliança criminal"; "Visca, visca, visca la lluita feminista", i "Vives, lliures i combatives", entre d'altres. Entre els manifestants, de forma discreta, hi havia l'alcalde, la regidora de Feminismes i LGTBI,, i també els regidors deEntremig, la marxa ha fet parades al, ali davant la seu del, on han fet pintades i han llegit manifestos contra la, elsi les contradiccions de laen temes d'actualitat. També s'han aturat a la plaça Europa, on han recordat elcontra deu feministes per la vaga general feminista de 2019 que ha acabat amb set absolucions i tres condemnes a mig any de presó i multes, i han despenjat una pancarta de suport des de la plaça Milcentenari.Un cop arribada a la plaça Major, els col·lectius feministes alternatius han llegit un manifest molt declaratiu, i una performance on, en una foguera, han "cremat", entre altres, les, el, els, el, l', l'-amb referència directa al Hard Rock, Quart Cinturó i ampliació del Prat- i lesque relacionen amb aquests discursos: Vox, FNC i Impulsem.Al Bages, les protestes han començat al matí, quan desenes de persones han tallat l'Eix Transversal, a Santa Maria d'Oló , durant més de tres quarts d'hora. Més tard, unes 150 persones han participat al passacarrers reivindicatiu , que ha transcorregut de forma totalment pacífica i ha aplegat, sobretot, estudiants dels centres de secundària de la ciutat.