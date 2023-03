L'Espai Òmnium acollirà divendres una conversa sobre com reactivar l'independentisme

El proper divendres 10 de març, a les 7 de la tarda,organitzarà l'acte Un nou cicle per un país lliure; converses per reactivar el moviment independentista amb la presència del president d'Òmnium,L'acte es farà a l'deen un format de conversa on diferents ponents dialogaran amb l'objectiu de generar un espai de debat en positiu per reactivar el moviment independentista. Acompanyaran Xavier Antich, l'escriptor i advocat, la directora comercial de Bon Preu,, i la coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central,. Moderarà l'acte la periodista, i membre de la junta territorial,Òmnium organitza una quarantena d'actes arreu del país per a l'obertura d'unamb noves veus, un nou cicle que permeti abordar la resolució democràtica del conflicte polític, recuperar la il·lusió, l'esperança col·lectiva, les mobilitzacions, el creixement iÒmnium considera, a més, que en aquest nou cicle caldrà incorporari noves veus al debat estratègic, com ara el jovent organitzat, el teixit empresarial, el sindical o el tercer sector, entre molts d'altres.