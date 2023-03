Santpedor estrena una aula d'estimulació multisensorial a l'Escola Bressol Municipal

L'deha estrenat unaper potenciar les habilitats socials i intel·lectuals a través del descobriment que desperta l'espai.L'aula multisensorial és un ambient pensat per posar en acció elsi promoure que puguin interactuar amb els diferents materials que hi troben a través de l'estimulació dels sentits. Els objectius d'aquest espai són augmentar la creativitat de l'infant, desenvolupar la, comprendre i recordar a partir de la vista, el tacte, l'olfacte i l'oïda, desenvolupar el, afavorir l'experimentació, reduiro treballar la seguretat en un mateix, entre d'altres. L'espai multisensorial compta amb diferents recursos i materials com ara elements lluminosos, músiques i sorolls, elements diversos al tacte, l'olfacte o el gust, entre d'altres.Es tracta d'un recurs molt recomanable per ao trastorn ja que es potencien les relacions, la comunicació i estructuració, el desenvolupament personal i l'autonomia dels infants. A més, les propostes que s'ofereixen en aquest espai ajuden a adquirir coneixements a través de l'mitjançant la motivació. De totes maneres, és un recurs molt interessant per a tot l'alumnat de la llar d'infants.L'aportació de tot el material de l'aula multisensorial ha estat possible gràcies a una subvenció concedida per la, a petició de l'. El personal de l'Escola Bressol Municipal també ha pogut fer dues formacions amb una mestra especialista en aules multisensorials per a poder enfocar millor què ha de tenir aquest espai i treure-li el màxim partit possible.