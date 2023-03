La Festa de Sant Antoni Abat torna diumenge als carrers de Sant Vicenç

Gran cercavila

Aquest diumenge els carrers deseran l'escenari d'una nova edició de la popular festa de. Elstornaran a portar els animals i la pagesia al carrer en una festa que organitza l'de Sant Vicenç de Castellet des de 1914.L'entitat commemorà el centenari l'any 2024 i treballa tot l'any per mantenir i conservar el patrimoni dei representar Sant Vicenç de Castellet arreu del país.La cercavila amb els animals començarà a les 12 del migdia després de la repicada de campanes i de la benedicció de tots els participants i recorrerà els carrers més cèntrics del municipi. La comitiva estarà acompanyada per lade Barcelona. Els actes començaran a les 8 del matí amb la, l'esmorzar al porxo dei la passejada musical. La festa segueix eld'ordre aprovat per la Generalitat de Catalunya i laLa jornada acabarà a les 6 de la tarda amb el ball de Sant Antoni a Cal Soler en què hi haurà el conjunt