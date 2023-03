El Col·legi de Periodistes reconeixerà la trajectòria de Pilar Goñi en els seus premis anuals

Pilar Goñi rebrà el Premi Trajectòria

Manel Alías rebrà el Premi Periodista de l'Any

Premis amb valor social

La periodista manresana i gerent del(Ràdio Manresa, Canal Taronja i Freqüència),, serà reconeguda per ladelper la sevaen els premis que atorga anualment i que a partir d'aquesta edició reben el nom deDesprés de l'última edició a finals del 2020, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya reprèn aquest any l'acte de lliurament dels seus, que reconeixeran cinc categories: Periodista de l'Any, Trajectòria, reportatge o iniciativa periodística local i els tradicionals Premis Plata i Plàtan. Els guardons arriben sota la nova denominació de, en una picada d'ullet a la ubicació de l'àmbit d'actuació de la Demarcació, just alUna altra de les novetats destacades dels guardons és queper la Catalunya Central i enguany se celebraran al. Compten amb el suport de l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà. Els premis s'entregaran el divendres 17 de març, a lade, a les 7 de la tarda. L'acte és obert al públic en general.La periodista manresana Pilar Goñi, amb una experiència de 45 anys a Ràdio Manresa i que, des de l'any 1995, és gerent del Grup Taelus Comunicació, que té presència a les comarques d'Osona, Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès, rebrà elEl periodista(Berga, 1977), excorresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a, serà guardonat amb elper la seva cobertura de la, que darrerament ja li ha valgut també el reconeixement en altres premis del sector de la comunicació.El, que es convoca per primer cop, ha recaigut a l'agència berguedana, nascuda de l'emprenedoria de tres periodistes amb una àmplia experiència en el sector, Dolors Clotet, Dani Perona i Oriol Trasserra, amb la voluntat d'ajudar a millorar la comunicació d'institucions, empreses i personalitats.Quedaran per desvetllar els noms dels, que s'entreguen a la persona o entitat que amb la seva accessibilitat hagi facilitat més la tasca informativa dels periodistes o, al revés, que hagi oposat més resistència a les sol·licituds d'informació o s'hagi mostrat més susceptible amb les informacions aparegudes sobre ella.Els Premis Batec inicien també aquest any unadel territori, a qui s'encarrega el disseny i confecció dels guardons i que, enguany, han estat obra dels usuaris de la, una entitat social, compromesa amb les persones, el seu entorn, la cultura i el medi ambient, però sobretot amb el suport laboral per a l'assoliment d'una bona salut mental.