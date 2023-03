La 7a edició del VOC arribarà dijous a la sala de la Plana de l'Om de Manresa

Projecció internacional del VOC

Premis i jurat

La 7a edició de la, VOC, que organitza, acollirà durant un mes 110 projeccions presencials a 90 sales de cinema de 80 municipis dels. A més, i per segona edició consecutiva, els curtmetratges seleccionats també estaran disponibles a la plataforma digitalA Manresa, el VOC es podrà veure aquest dijous 9 de març, a les 7 de la tarda a l'. S'hi projectarà la Sessió 3: Cossos en moviment (83 minuts), de les tres sessions disponibles. L'entrada és gratuïta, però cal reservar-la prèviament a voc.cat , ja que l'aforament és limitat.És el tercer any que aquesta mostra de curtmetratges en català es pot veure a, on ha rebut, en les dues edicions celebrades, dos-cents espectadors.Per primer cop, tots els curtmetratges estaran, i es projectaran a ciutats com Paraná (Argentina), Montreal, Vancouver, Quito, Madrid, Nova York, Roma, Luxemburg, Tromso (Noruega), Londres, Praga, Lausana (Suïssa) i Caracas."Es vol generar i consolidar espais per la presència de la llengua a l'audiovisual, al mateix temps que construïm noves oportunitats per la creació en català", assegura, president d'Òmnium, que afegeix que el VOC és "un trampolí per donar sortida a l'audiovisual en català i per reivindicar el curtmetratge com a gènere idoni per a la iniciació de nous professionals".Enguany, eldel VOC, que serà l'encarregat d'atorgar un premi pel millor curt documental i un pel millor curt de ficció, valorats els dos en 4.000 euros, està integrat per Nathalie Modigliani, cofundadora i codirectora de MODIband; Tono Folguera, productor de cinema a Lastor Media; Anna Giralt Gris, cineasta i investigadora; Macià Florit, realitzador i productor audiovisual a Elsabeth; i, Pol Roig, cineasta i programador.Com cada any,els diferents curtmetratges seleccionats i els guanyadors de ficció i documental s'enduran 1.000 euros, respectivament.Aquesta edició gaudirà del, fruït de la col·laboració amb el Manlleu Film Festival, que premiarà el guanyador amb una subscripció a Filmin i presència al catàleg de la plataforma.